Заказывал картину размером 50х70. Работу выполнили качественно и в срок. Консультант очень общительный и вежливый. Быстро и по факту отвечает на интересующие вопросы. Если кто-то сомневается в быстроте и качестве, можете сразу откинуть эти сомнения. Сделают все в лучшем качестве! Спасибо вам за картину!
В мире, одержимом цифровыми изображениями и мгновенным удовлетворением, мастерская «Эко Портрет» делает шаг назад во времени, чтобы создавать неподвластные времени и уникальные портреты на заказ. Используя традиционное искусство пирографии, или выжигания по дереву, наша мастерская выводит искусство создания портретов на новый уровень мастерства.
- Хотите порадовать любимых людей оригинальным презентом
- Мечтаете добавить в интерьер особый дизайнерский декор
- Обожаете авторские вещи, созданные с любовью и талантом
Все это мы готовы предложить вам!
Представьте, как на стене вашего дома или офиса будет великолепно смотреться уникальный портрет, выжженный на дереве. Это не просто картина или фотография — это настоящее произведение искусства, рожденное из ваших воспоминаний и воплощенное мастерами нашей студии Эко Портрет. Мы вкладываем в каждую работу частичку души, чтобы вы могли ощутить всю глубину эмоций и насладиться уникальностью своего особенного портрета.
Почему именно портреты по фотографии на дереве?
- Уникальность и неповторимость. Ни один портрет, созданный в нашей мастерской, не будет похож на другой. Каждая работа — это отражение личности, наполненное эмоциями и характером.
- Высокое качество исполнения. Наши мастера используют только профессиональные инструменты и материалы, чтобы обеспечить идеальное качество выжигания и гарантировать долговечность портрета.
- Использование качественного материала. Мы работаем только с высококачественной древесиной, тщательно отбирая каждую доску. Благородная фактура дерева подчеркивает изящество и естественную красоту портрета.
- Ручная проработка. Каждый портрет создается вручную нашими опытными художниками. Они вкладывают в свою работу душу, чтобы передать всю глубину образа.
- Персонализированный сервис. Мы тщательно изучаем каждый заказ, чтобы понять ваши пожелания и воплотить их в жизнь. Всегда работаем для идеального результата!
- Возможность воплотить любой образ. Будь то портрет близкого человека или даже любимого питомца. Мы сможем создать именно то, что вы хотите.
- Долговечность и надежность. Наши портреты на дереве отличаются невероятной износостойкостью и прочностью. Они будут радовать вас долгие годы, сохраняя свой первозданный вид.
- Экологичность материалов. Мы используем только экологически чистые материалы, безопасные для вашего дома и здоровья. Дерево, лаки — все соответствует самым высоким стандартам качества.
- Удобство доставки и оформления. Мы берем на себя все заботы по изготовлению, упаковке и доставке вашего заказа в любой уголок России. Вам остается только наслаждаться готовым шедевром.
Закажите свой уникальный портрет на дереве прямо сейчас и позвольте ему стать настоящим украшением вашего дома. Подарите себе и своим близким частичку души, воплощенную в прекрасном образе, который будет радовать долгие годы!
Портрет выжиганием с фотографии — подарок на любой случай
Перенеси воспоминания с помощью выжженных портретов на дерево с фотографии. Искусство запечатлеть и сохранять воспоминания — это вечная традиция, которая развивалась годами. В современную цифровую эпоху фотографии стали основным средством сохранения заветных моментов. Однако есть новый и уникальный способ увековечить свои воспоминания – выжженные портреты на основе из дерева.
Композиция выжженных портретов на дереве — это деликатный процесс, который включает в себя тщательный выбор высококачественной основы дерева. При выжигании, каждая деталь тщательно прорабатывается в течение нескольких часов, чтобы передать суть и эмоции с фотографии на деревянное полотно. В результате получается потрясающее и единственное в своем роде произведение искусства, идеально подходящее для празднования особых случаев, таких как деревянные свадьбы, юбилеи, дни рождения, Новый год и другие важные праздники.
Обратившись к нам в мастерскую, вы получите качественный и уникальный подарок. При заказе портрета выжженного на дереве вы можете быть уверены, что получите его быстро и полностью готовым к любому торжественному случаю.
Лучший сервис выжигания картин на дереве
Прелесть выжженных портретов с фотографии на дереве в том, что они станут отличным подарком для любого человека, будь то родственники, коллеги или друзья, в зависимости от повода. Этот уникальный и экологичный подарок не только демонстрирует художественное мастерство и креативность художника, но и способствует экологичности и использованию натуральных материалов.
Когда мы празднуем и отмечаем важные вехи в нашей жизни, портреты и картины выжиганием на основе из дерева предлагают осмысленный и долговечный способ запечатлеть и сохранить самые важные воспоминания. Будь то особая годовщина свадьбы или знаменательный день рождения, этот вид искусства предлагает особый и продуманный способ почтить моменты, которые формируют нашу жизнь!
Доставка и оплата портрета на дереве
СДЭК
Транспортная компания для осуществления быстрой и качественной доставки. Доставка курьером и в пункты выдачи
Почта России
Доставка по всей России, выгодная цена в отдаленные города, деревни и сёла
Другие службы
Доставка экспресс заказов в день обращения и в собственные пункты выдачи Яндекс, Достависта и другие
Мастерская, специализирующаяся на создании портретов на дереве методом выжигания, предлагает своим клиентам удобные варианты оплаты за услуги. Работая онлайн, пиростудия позволяет заказать свой портрет из разных уголков города или даже из других городов России, что делает процесс заказа и оплаты максимально удобным для клиентов.
После согласования всех деталей заказа, менеджер фиксирует в переписке сумму к оплате и предлагает следующие варианты оплаты:
- Перевод через Систему быстрых платежей (СБП) Система быстрых платежей позволяет осуществить моментальный перевод средств со счета одного банка на счет другого банка
- Оплата по реквизитам карты банка Сбербанк
- Оплата на карту банка Тинькофф
- Оплата через банк Открытие
После получения оплаты, мастерская обязуется выполнить все утвержденные этапы работы, включая создание макета портрета, согласование расположения фото, определение размера, утверждение сроков и доставки. Таким образом, мы предлагаем удобные и безопасные варианты оплаты, чтобы сделать процесс заказа картины выжиганием максимально комфортным и простым для своих клиентов.
Отзывы клиентов
Заказала портрет к себе в другой город. Порадовало, что всё пришло в хорошем состоянии, упаковка не пострадала при пересылке. От исполнения вообще в восторге! Фотоотчёт отличается от оригинала. Оригинал — супер!
Заказали картину на юбилей мужу. Прислали фотографию, а через несколько минут эскиз картины был уже у нас. Мастер нам подсказала как лучше сделать, картина получилась очень яркой, насыщенной, проработана каждая деталь. Фоторамка добавила особую ценность картине. Обращайтесь в эту мастерскую и вы не пожалеете, подарите незабываемые впечатления родным вашим людям.
Заказали картину на юбилей мужу. Прислали фотографию, а через несколько минут эскиз картины был уже у нас. Мастер нам подсказала как лучше сделать, картина получилась очень яркой, насыщенной, проработана каждая деталь. Фоторамка добавила особую ценность картине. Обращайтесь в эту мастерскую и вы не пожалеете, подарите незабываемые впечатления родным вашим людям.
Очень хотелось сделать необычный подарок родителям на юбилей. Обратилась в Эко мастерскую. Мгновенный отклик на мой заказ на сайте, перезвонили, всё обговорили. Через день уже были присланы эскизы. Мною была внесена предоплата и уже черен 3 дня портреты были готовы. Мы обговорили удобный способ доставки, все пришло очень быстро и очень эстетично оформлено (каждый портрет упакован аккуратно и перевязан ленточкой (для папы- синей; для мамы- зеленой). Портреты в рамочке, дерево качественное, все сделано на совесть и от души — это сразу чувствуется. Хочется сказать огромное спасибо мастеру за работу))))) Казалось бы, что нас уже трудно чем — то удивить (имею в виду идеи для подарков), но здесь мы точно очень приятно удивились! Ещё раз огромное спасибо!!!!
Стоимость пирокартин
1000,00 ₽
1500,00 ₽
2800,00 ₽
4200,00 ₽
6200,00 ₽
7500,00 ₽